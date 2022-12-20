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Работают трое вместо 300: Пасечник просил Путина, чтобы шахтеров не забирали на фронт

20 декабря 2022, 23:11

Работают трое вместо 300: Пасечник просил Путина, чтобы шахтеров не забирали на фронт

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле рассказал о проблемах в угольной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Пасечник заявил, что до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину компания группировки «Востокуголь» двигалась «в направлении развития». В 2019 году «ЛНР» закрыла все нерентабельные шахты, сократив людей. Некоторых трудоустроили, другим дали возможность выйти на пенсию раньше.

«Осталось всего лишь около 500 человек, которых мы недоработали», — уверяет Пасечник.

По его словам, в этом году из-за «СВО» 58% шахтеров — на фронте.

«К примеру, на сегодняшний день на одной из шахт трудится порядка трех человек, где должно работать больше 300. Предприятие стало нерентабельным. Мы не можем войти в уровень рентабельности. По большому счету нам даже где-то не хватает денег для выплаты заработной платы», — сказал Пасечник Путину.

Также глава группировки сообщил о работе копанок, где ведется добыча угля.

«Они не платят в полном объеме налоги, они не работают так, как положено, и, конечно, они на определенном этапе создают серьёзную конкуренцию нашему государственному предприятию… У меня информация о том, что в Ростов вывезено огромное количество угля именно из наших малых угольных предприятий под названием копанки», — сказал Пасечник.

Он также подчеркнул, что, чтобы люди пошли работать на шахты, нужно обеспечить бронь, чтобы горняков не призывали.

Чтобы не закрывать угольное предприятие, глава группировки попросил у Путина субсидировать недостающие деньги на заработную плату и включить уголь Луганщины в российские госпрограммы по поставкам угля. Пасечник утверждает, что не хочет, чтобы шахты перешли в частные руки. Однако Путин ответил ему, что «приватизация не значит закрытие».

«Вопрос в эффективности работы. Для людей, которые работают на предприятии, по большому счету, не важно, кто собственник, — важно, чтобы заработную плату платили вовремя… Но никто из федерального центра не будет вам навязывать решения, связанные с приватизацией либо с принятием каких-то других решений в области собственности», — заявил Путин.

Помощь на выплату зарплат он также пообещал. А вопрос с копанками предложил проанализировать.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в Кремле встретился с главами группировок «ЛНР» Леонидом Пасечником и «ДНР» Денисом Пушилиным.

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