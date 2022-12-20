Працюють троє замість 300: Пасічник просив Путіна, щоб шахтарів не забирали на фронт

Очільник угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у Кремлі розповів про проблеми у вугільній галузі. Про це повідомляє пресслужба Кремля.



Пасічник заявив, що до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія угруповання «Востокуголь» рухалася «в напрямку розвитку». У 2019 році «ЛНР» закрила всі нерентабельні шахти, скоротивши людей. Деяких працевлаштували, іншим дали можливість вийти на пенсію раніше.



«Залишилося всього лише близько 500 осіб, яких ми недопрацювали», — запевняє Пасічник.



За його словами, цього року через «СВО» 58% шахтарів — на фронті.



«Наприклад, на сьогодні на одній із шахт працює близько трьох осіб, де має працювати понад 300. Підприємство стало нерентабельним. Ми не можемо увійти в рівень рентабельності. За великим рахунком нам навіть десь не вистачає грошей для виплати заробітної плати», — сказав Пасічник Путіну.



Також очільник угруповання повідомив про роботу копанок, де ведеться видобуток вугілля.



«Вони не платять у повному обсязі податки, вони не працюють так, як годиться, і, звичайно, вони на певному етапі створюють серйозну конкуренцію нашому державному підприємству... У мене є інформація про те, що до Ростова вивезено величезну кількість вугілля саме з наших малих вугільних підприємств під назвою копанки», — сказав Пасічник.



Він також наголосив, що, щоб люди пішли працювати на шахти, потрібно забезпечити бронь, щоб гірників не призивали.



Щоб не закривати вугільне підприємство, очільник угруповання попросив у Путіна субсидувати гроші, яких бракує на заробітну плату, і включити вугілля Луганщини до російських держпрограм із постачання вугілля. Пасічник стверджує, що не хоче, щоб шахти перейшли в приватні руки. Однак Путін відповів йому, що «приватизація не означає закриття».



«Питання в ефективності роботи. Для людей, які працюють на підприємстві, за великим рахунком, не важливо, хто власник, — важливо, щоб заробітну плату платили вчасно... Але ніхто з федерального центру не буде вам нав'язувати рішення, пов'язані з приватизацією або з ухваленням якихось інших рішень у сфері власності», — заявив Путін.



Допомогу на виплату зарплат він також пообіцяв. А питання з копанками запропонував проаналізувати.



Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін у Кремлі зустрівся з очільниками угруповань «ЛНР» Леонідом Пасічником і «ДНР» Денисом Пушиліним.