Суд начал дело о банкротстве Мариупольского меткомбината имени Ильича

Хозяйственный суд Запорожской области 19 декабря открыл дело о банкротстве ЧАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича», назначив подготовительное заседание на 27 февраля следующего года. Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия НКЦБФР, передает «Интерфакс-Украина».



«Причины открытия производства по делу о банкротстве эмитента: захват и разрушение Единого имущественного комплекса ЧАО "ММК им.Ильича" в оккупированном г.Мариуполе и как следствие неплатежеспособность, невозможность выполнения денежных обязательств перед кредиторами, в частности перед ЧАО "Авдеевский коксохимический завод», – говорится в сообщении.



Инициатором открытия дела о банкротстве выступило ЧАО «Авдеевский коксохимический завод», которое, как и ММК им.Ильича, входит в горно-металлургическую группу «Метинвест».



Арбитражным управляющим суд назначил директора адвокатского объединения «Инсолв» Алексея Сокола, управлявшего санацией «Днепровского меткомбината», целостный имущественный комплекс которого в прошлом году на тендере купил «Метинвест».



Основными акционерами «Метинвеста» являются группа «СКМW (71,24%) и «Смарт-холдинг» (23,76%), совместно управляющие компанией.

Поизводственная деятельность предприятий группы в Мариуполе приостановлена с 24 февраля 2022 года в результате военной агрессии РФ. Поскольку город в настоящее время оккупирован, «Метинвест» не имеет возможности продолжать производственную деятельность на своих предприятиях в Мариуполе.