Суд розпочав справу про банкрутство Маріупольського меткомбінату імені Ілліча

Господарський суд Запорізької області 19 грудня розпочав справу про банкрутство ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», призначивши підготовче засідання на 27 лютого наступного року. Про це йдеться у повідомленні компанії у системі розкриття НКЦПФР, передає «Інтерфакс-Україна».



«Причини відкриття провадження у справі про банкрутство емітента: захоплення та руйнування Єдиного майнового комплексу ПрАТ «ММК ім. – йдеться у повідомленні.



Ініціатором відкриття справи про банкрутство виступило ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод», яке, як і ММК ім. Ілліча, входить до гірничо-металургійної групи «Метінвест».



Арбітражним керуючим суд призначив директора адвокатського об'єднання «Інсолв» Олексія Сокола, який керував санацією «Дніпровського меткомбінату», цілісний майновий комплекс якого минулого року купив на тендері «Метінвест».



Основними акціонерами «Метінвесту» є група «СКМW (71,24%) та «Смарт-холдинг» (23,76%), які спільно управляють компанією.

Виробничу діяльність підприємств групи у Маріуполі призупинено з 24 лютого 2022 року внаслідок військової агресії РФ. Оскільки місто наразі окуповане, «Метінвест» не має змоги продовжувати виробничу діяльність на своїх підприємствах у Маріуполі.