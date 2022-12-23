Армия РФ ночью обстреляла Никополь и Марганец на Днепропетровщине

Российские войска ночью обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



Удар по региону армия РФ нанесла из тяжелой артиллерии. От российских обстрелов, как сообщил Резниченко, пострадали Никополь и Марганец. Обошлось без пострадавших.

«В Никополе российские снаряды изуродовали частные дома, хозяйственные постройки и газопровод. В Марганце последствия обстрелов выясняются», - написал глава Днепропетровской ОВА.

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