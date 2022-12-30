За минувшие сутки армия РФ в Украине убила 4 мирных жителей

Российские оккупанты за минувшие сутки убили четверых и ранили еще восьмерых мирных жителей в Украине. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Донецкая область - 1 погибший, 1 раненый;

Ивано-Франковская область - 1 раненый;

Харьковская область – 3 погибших, 2 раненых (в т.ч. 1 на мине);

Херсонская область - 1 раненый;

Киев - 3 раненых», - рассказал Тимошенко.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства Shahed-131/136. Все 16 запущенных оккупантами по Украине дронов-камикадзе сбили украинские военные.