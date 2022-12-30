Минулої доби армія РФ в Україні вбила 4 мирних жителів

Російські окупанти минулої доби вбили чотирьох і поранили ще вісьмох мирних жителів в Україні. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.
«Донецька область - 1 загиблий, 1 поранений;
Івано-Франківська область - 1 поранений;
Харківська область - 3 загиблих, 2 поранених (у т.ч. 1 на міні);
Херсонська область - 1 поранений;
м. Київ - 3 поранених», - розповів Тимошенко.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вночі російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136. Усі 16 запущених окупантами Україною дронів-камікадзе збили українські військові.