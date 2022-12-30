Минулої доби армія РФ в Україні вбила 4 мирних жителів

Російські окупанти минулої доби вбили чотирьох і поранили ще вісьмох мирних жителів в Україні. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Донецька область - 1 загиблий, 1 поранений;

Івано-Франківська область - 1 поранений;

Харківська область - 3 загиблих, 2 поранених (у т.ч. 1 на міні);

Херсонська область - 1 поранений;

м. Київ - 3 поранених», - розповів Тимошенко.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вночі російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136. Усі 16 запущених окупантами Україною дронів-камікадзе збили українські військові.