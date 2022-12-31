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Оккупанты 60 раз обстреляли Херсонскую область, есть раненые

31 декабря 2022, 09:58

Оккупанты 60 раз обстреляли Херсонскую область, есть раненые

Российские оккупанты за минувшие сутки 60 раз обстреляли территорию Херсонской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

«Враг бил по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Херсон армия РФ атаковала 31 раз. Вражеские снаряды попали в газопровод, частные и многоквартирные дома. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов ранения получили два человека», — отметил Янушевич.

Напомним, ранее сообщалось об одном раненом в Херсонской области.

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