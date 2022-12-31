Окупанти 60 разів обстріляли Херсонську область, є поранені

Російські окупанти за минулу добу 60 разів обстріляли територію Херсонської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.



«Ворог бив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків. Херсон армія РФ атакувала 31 раз. Ворожі снаряди влучили в газопровід, приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби через російські обстріли поранення дістали двоє людей», — зазначив Янушевич.



Нагадаємо, раніше повідомлялося про одного пораненого в Херсонській області.