Обстрел Донецка: обесточено 68 трансформаторных подстанций

В результате обстрела Петровского района временно оккупированного Донецка обесточено 68 трансформаторных подстанций, без энергоснабжения 7436 абонентов, 6 котельных. Об этом сообщают оккупационные власти группировки «‎ДНР»‎ 4 января.



В одном из домов частного сектора по улице Романовского в Петровском районе сгорела летняя кухня.



Также сообщается, что в Ясиноватой зафиксировано возгорание автозаправочной станции по улице Артема.

4 января в Петровском районе Донецка вследствие обстрела погиб мужчина.



3 января житель Донецка получил ранение в ходе обстрела, жительница поселка Александровка погибла.



За 1 января на подконтрольной группировке «ДНР» территории в результате обстрелов погиб один житель, ранены еще шестеро.