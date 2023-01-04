Обстріл Донецька: знеструмлено 68 трансформаторних підстанцій

Внаслідок обстрілу Петрівського району тимчасово окупованого Донецька знеструмлено 68 трансформаторних підстанцій, без енергопостачання 7436 абонентів, 6 котелень. Про це повідомляє окупаційна влада угруповання «ДНР» 4 січня.



В одному з будинків приватного сектору на вулиці Романовського в Петрівському районі згоріла літня кухня.



Також повідомляється, що в Ясинуватій зафіксовано спалах автозаправної станції по вулиці Артема.

4 січня у Петрівському районі Донецька внаслідок обстрілу загинув чоловік.



3 січня донеччанин отримав поранення під час обстрілу, мешканка селища Олександрівка загинула.



За 1 січня на підконтрольному угрупуванні «ДНР» території внаслідок обстрілів загинув один мешканець, поранено ще шестеро.