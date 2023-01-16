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СБУ ідентифікувала російських військових, причетних до удару по будинку в Дніпрі

16 січня 2023, 16:58

СБУ ідентифікувала російських військових, причетних до удару по будинку в Дніпрі

Служба безпеки України встановила особи російських військових, причетних до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня. Про це повідомлює прес-центр СБУ.

«Кожен воєнний злочин росіян має конкретного виконавця. Служба безпеки встановить і оприлюднить дані всіх поіменно — щоб жоден убивця не уникнув покарання. Нехай кожен із тих, хто натискає «пуск», хто причетний до таких злочинів, потім щохвилини чекає на відплату. І вона обов’язково буде. Спецслужба уже зібрала величезний масив доказів для міжнародних судів, і з кожним днем війни розширює та доповнює його», — заявив керівник СБУ Василь Малюк.

У повідомленні вказується, що за фактами чергового військового злочину РФ слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) для збору та узагальнення доказів терористичної атаки РФ.

Згідно з попередніми даними слідства, до скоєння злочину причетні кілька десятків російських військовослужбовців, серед яких:

  • командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович, 21.06.1971 року народження;

  • командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій Сергійович, 08.02.1987 року народження;

  • начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков, 01.09.1978 року народження;

  • штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григор’єв Денис Анатолійович, 07.06.1982 року народження;

  • штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Дінар, 03.07.1985 року народження;

  • інженер по авіаційному озброєнню 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Поцелуєв Євген, 16.06.1980 року народження.

Також наголошується, що в результаті огляду місця трагедії попередньо підтверджено тип російської крилатої ракети Х-22, якою сили РФ вдарили по житловому будинку.

«Після проведення відповідних експертиз зловмисникам буде поставлено в відомість про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину проти України», — додали в СБУ.

14 січня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні, внаслідок якого одна з ракет зруйнувала під'їзд багатоповерхового будинку в Дніпрі.

Станом на 13:00 понеділка кількість загиблих внаслідок ракетного удару по будинку в Дніпрі зросла до 40 людей. Травмовано 75 осіб. Пошук людей під завлами продовжується.

Повітряне командування ЗСУ повідомило, що у будинок влучила ракета Х-22. Системи ПВО, які є у розпорядженні України, не взмозі збити ракету такого типу. 

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