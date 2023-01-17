На Бахмутском направлении — тяжелые бои: В ГПСУ опубликовали видео

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщает Госпогранслужба.



«На видео наши пограничники, а на фоне раздаются звуки выстрелов и взрывов», — прокомментировали в ведомстве опубликованную запись.

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