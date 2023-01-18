Майже 7% ветеранів є переселенцями — Мінсоцполітики

Майже 7% ветеранів є внутрішньо переміщеними особами. Про це повідомляє Мінсоцполітики.



«Завдяки інтеграції реєстрів Мінсоцполітики та Мінветеранів було визначено, що з усіх ветеранів, чиї дані містяться в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни, 6,8% є ВПО», — зазначили у відомстві.



У міністерстві вважають, що ця інформація дасть змогу визначити першочергові потреби ветеранів-переселенців, а саме: забезпечення житлом, товарами першої необхідності, грошовими виплатами від держави та міжнародних організацій і реабілітацією.



«Інтеграція реєстрів займає дуже важливе значення в цифровізації країни. Оскільки забезпечується швидкість обміну інформацією, оперативність її опрацювання та мінімізується необхідність паперових справ», — зазначив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Костянтин Кошеленко.



Нагадаємо, у вересні 2022 року Мінсоцполітики, Мінветеранів та Мінцифри підписали договір про інформаційну взаємодію щодо обміну відомостями з Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Зокрема, для забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни.