Окупанти вдарили по Краматорську трьома ракетами

Краматорськ. Фото: Олександра Гончаренка

Російські сили випустили три ракети по Краматорську. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.



«Пошкоджено вісім багатоквартирних будинків, шість приватних, два медичні заклади, школа й садок», — уточнив Гончаренко.



Він додав, що обійшлося без жертв.

Раніше повідомлялося, що в Краматорську прогриміли вибухи. По місту було завдано ракетного удару: його наслідки показали в ОВА. Дитячий садок у Краматорську, біля якого впала випущена російськими силами ракета, розташований у дуже щільній житловій забудові.