Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ Соледар

Окупанти вдарили по Краматорську трьома ракетами

20 січня 2023, 12:41

Окупанти вдарили по Краматорську трьома ракетами

Краматорськ. Фото: Олександра Гончаренка Краматорськ. Фото: Олександра Гончаренка

Російські сили випустили три ракети по Краматорську. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

«Пошкоджено вісім багатоквартирних будинків, шість приватних, два медичні заклади, школа й садок», — уточнив Гончаренко.

Він додав, що обійшлося без жертв.

 

Раніше повідомлялося, що в Краматорську прогриміли вибухи. По місту було завдано ракетного удару: його наслідки показали в ОВА. Дитячий садок у Краматорську, біля якого впала випущена російськими силами ракета, розташований у дуже щільній житловій забудові.

Ще за темою

Місця
Краматорськ
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:59
Окупанти змінили тактику переміщення техніки у районі Маріуполя
09:08
В ОБСЄ хочуть пояснень від РФ щодо вкрадених автомобілів
08:42
«ДНР» заявила про загибель двох цивільних у Волновасі
23:43
Головні події в окупації 19 січня
18:30
«Зеки Пригожина»: У Росії роблять героїв із найманців «ЧВК Вагнера» ►
16:18
«ДНР»: Пушилін призначив нового «міністра юстиції»
15:25
На ТОТ України РФ планує «націоналізувати» майно українців — Міноборони
12:06
Пригожин знайшов «шпигунів-диверсантів» у морзі Луганська
11:48
Господар «ПВК Вагнера» заявив про захоплення села під Бахмутом. При цьому Генштаб ЗСУ повідомляв про відбиття атаки
11:03
«ЛНР»: В'їзд до Лисичанська здійснюється лише після перевірки особистих документів
10:00
Колони російської техніки, що прямують до Донецька, об'їжджають Маріуполь — мерія міста
09:59
«ДНР» ухвалила бюджет у 285 мільйонів доларів
09:51
«ЛНР»: У Золотому-4 чоловік підірвався на міні
00:36
Головні події в окупації 18 січня
18:00
Донецьк і не тільки: У «ДНР» назвали міста, де найбільші проблеми з опаленням
Всі новини
17:24
ПВК «Вагнера» фінансує діяльність в Україні за рахунок копальні в ЦАР — Politico
16:42
Армія РФ обстріляла два населені пункти Херсонщини, поранено дитину
16:39
Мінреінтеграції виключило Київ із переліку територій можливих бойових дій
16:18
Прикордонники показали, як на східному фронті розбили групу окупантів
15:56
Опубліковано супутниковий знімок східних околиць Бахмута
15:26
Війська РФ за минулу добу 39 разів обстріляли Донецьку область
15:19
У Рамштайні не схвалили рішення про танки для України
14:48
В Україні зросло виробництво електроенергії
14:35
У Дніпрі близько 90 квартир зруйновано в житловому будинку російською ракетою 14 січня – мер
14:10
У ЗСУ показали, як розбили штаб та склад боєприпасів військ РФ у Соледарі
13:50
У Чорному морі Росія тримає шість носіїв «Калібрів» із 40 ракетами на борту
13:38
Зеленський в Рамштайні закликав партнерів України «діяти швидко» і дати танки
13:15
Скільки людей евакуюють з Донецької області щодня — дані ОВА
12:41
Окупанти вдарили по Краматорську трьома ракетами
12:22
На Херсонщині під обстріл потрапило авто поліції: Один загиблий і четверо поранених
Всі новини
ВІДЕО
«Зеки Пригожина»: У Росії роблять героїв із найманців «ЧВК Вагнера» ► «Зеки Пригожина»: У Росії роблять героїв із найманців «ЧВК Вагнера» ►
19 січня, 18:30
Момент обстрела Бахмута. Скриншот: Al Jazeera Удар окупантів по житловій багатоповерхівці в Бахмуті зафіксувала камера
19 січня, 08:46
Місце падіння вертольота в Броварах. Фото: Національна поліція У Броварах впав вертоліт поряд із дитсадком: загинули 17 людей, включаючи керівництво МВС
18 січня, 16:30

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама