Росіяни обстріляли цивільне судно у Чорному морі та підняли гелікоптер

Патрульний корабель Чорноморського флоту РФ «Василь Биков» обстріляв суховантажне судно, яке йшло в український порт Ізмаїл, крім того, було піднято бойовий вертоліт Ка-29.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони РФ.

«13 серпня близько 6:40 МСК у південно-західній частині Чорного моря патрульним кораблем Чорноморського флоту «Василь Биков», який здійснював контроль судноплавства, виявлено суховантажне судно «Сукра Окан» під прапором Палау, яке прямувало в український порт Ізмаїл», — йдеться в повідомленні.

Міноборони РФ стверджує, що на вимогу зупинитися для огляду капітан суховантажного судна не відреагував, і в результаті для примусової зупинки судна російський корабель відкрив попереджувальний вогонь зі стрілецької зброї.

Потім з борту корабля «Василь Биков» було піднято гелікоптер Ка-29 із групою російських військових.

За результатами радіопереговорів судно зупинилося, і оглядова група висадилася на суховантажне судно.

Після завершення роботи групи на борту «Сукра Окан» судно продовжило рух до порту Ізмаїл.

Нагадаємо, після того, як Росія здійснила атаки по зерновій інфраструктурі України, у самої РФ виникли проблеми з експортом зерна. Відсутність у Росії кораблів та зниження інтересу західних зернових трейдерів до бізнесу з Москвою посилюють зростання витрат на перевезення російської пшениці.

2 серпня Росія атакувала дронами Ізмаїл – головний внутрішній порт України на Дунаї, що призвело до зростання світових цін на зерно.