У Сімферополі з'явився стихійний меморіал ПВК «Вагнер»

Стихійний меморіал керівникам ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину та Дмитру Уткіну. Фото: Крим.Реалії

Стихійний меморіал організували прихильники приватної військової компанії «Вагнер» біля пам'ятника «ввічливим людям», повідомляє видання Крим.Реалії. Місцеві жителі пов'язують це із ймовірною загибеллю керівників ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна.



Кримчани зазначають, що в соцмережах призначених РФ керівників Криму немає постів, присвячених передбачуваній загибелі керівників вагнерівців, хоча свого часу «голова» півострова Сергій Аксьонов публічно підтримав ПВК «Вагнер» у конфлікті з міноборони РФ.



Біля пам'ятника «ввічливим людям» з'явилася фотографія Пригожина та кілька букетів квітів.

Нагадаємо, 23 серпня, з'явилася інформація про падіння літака Embraer, який належав бізнесменові, голові ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину. Після чого загибель бізнесмена підтвердив голова руху «Ми разом із Росією» Володимир Рогов.



