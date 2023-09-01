У ЗСУ показали, як біля Соледара артилеристи знищили танк ЗС РФ

У ЗСУ показали, як на Бахмутському напрямку в районі Соледара розбили танк ЗС РФ. Відео удару по техніці російської армії опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.



«Під Соледаром танк окупантів спробував висунутися на вогневу позицію. Але повоювати не встиг — спочатку підірвався на власній міні, а потім його добили точним пострілом гармаші САУ 2С3 «Акація» з 30-ї ОМБр», — підписав відео військовий.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.