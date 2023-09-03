Удар по Днепропетровской области: разрушены дома, машины и инфраструктура

Обстрел Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак

Военные РФ применили тяжелую артиллерию и «Грады», попав по Покровской сельской общине. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Обстрел Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак

Всего было выпущено более 30 снарядов. Оккупанты повредили пять многоэтажных домов и объект гражданской инфраструктуры. Удары также приняли на себя четыре автомобиля, один полностью уничтожен.

Обстрел Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак

По словам главы Днепропетровской ОВА, люди под обстрел не попали.

Обстрел Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак

Напомним, российские оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области, в результате чего погиб 59-летний мужчина.