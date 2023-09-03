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Удар по Дніпропетровській області: зруйновано будинки, машини та інфраструктуру

03 вересня 2023, 09:07

Удар по Дніпропетровській області: зруйновано будинки, машини та інфраструктуру

Обстріл на Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак Обстріл на Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак

Військові РФ застосували важку артилерію та «Гради», влучивши по Покровській сільській громаді. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Обстріл Дніпропетровської області. Фото: Сергій Лисак

Усього було випущено понад 30 снарядів. Окупанти пошкодили п'ять багатоповерхових будинків та об'єкт цивільної інфраструктури. Удари також взяли на себе чотири автомобілі, один повністю знищений.

Обстріл Дніпропетровської області. Фото: Сергій Лисак

За словами голови Дніпропетровської ОВА, люди під обстріл не потрапили.

Обстріл Дніпропетровської області. Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок чого загинув 59-річний чоловік.

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