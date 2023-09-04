В районе Бахмута на прошлой неделе ВСУ освободили еще 3 кв. км

На востоке Украины на Купянском направлении ВСУ отражают по несколько атак российской армии в день и не дают захватчикам продвигаться вперед, количество обстрелов со стороны россиян остается высоким. Об этом заявила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.

На Лиманском направлении, как она отметила, войска РФ ведут безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и продолжают перегруппировку.

«На Бахмутском направлении противник ведет оборонительные действия с целью сдерживания продвижения наших войск и безуспешно осуществляет попытки восстановить утраченное положение в районах Клещиевки, Курдюмовки, Озаряновки Донецкой области. В районе Клещеевки имеем определенные успехи. В общем освобождено под Бахмутом 47 кв.км. В течение прошлой недели освобожденная площадь увеличена на 3 кв.км», — рассказала Маляр.

На Авдеевском и Марьинском направлениях, по ее словам, ВС РФ сосредоточили основные усилия на наступлении с целью улучшения тактического положения, они безуспешно наступали в районах Северное, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка Донецкой области.

Как сообщила Маляр, на Запорожском и Херсонском направлениях российская армия в обороне, продолжает обстрелы позиций подразделений ВСУ и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, активно применяет барражирующие боеприпасы «Ланцет».

«Сили обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. В ходе ведения наступательных действий силы обороны Украины имели успех в направлении Новоданиловка, Новопрокоповка. Закрепляются на достигнутых рубежах», — идет речь в сообщении.

Также Маляр отметила, что на юге Украины российские захватчики несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляют перемещение подразделений и войск, применяют резервы.

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