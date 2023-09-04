У районі Бахмута минулого тижня ЗСУ звільнили ще 3 кв. км

На сході України на Куп'янському напрямку ЗСУ відбивають по кілька атак російської армії на день і не дають загарбникам просуватися вперед, кількість обстрілів з боку росіян залишається високою. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

На Лиманському напрямку, як вона зазначила, війська РФ ведуть безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та продовжують перегрупування.

«На Бахмутському напрямку противник веде обороні дії з метою стримування просування наших військ та безуспішно здійснює спроби відновити втрачене положення у районах Кліщіївки, Курдюмівки, Озарянівки Донецької області. В районі Кліщіївки маємо певні успіхи. Загалом звільнено під Бахмутом 47 кв.км. Протягом минулого тижня звільнена площа збільшена на 3 кв.км», — розповіла Маляр.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках, за її словами, ЗС РФ зосередили основні зусилля на наступі з метою покращення тактичного становища, вони безуспішно наступали в районах Сєверне, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Новомихайлівка Донецької області.

Як повідомила Маляр, на Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія в обороні, продовжує обстріли позицій підрозділів ЗСУ та цивільних об'єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, активно застосовує баражуючі боєприпаси «Ланцет».

«Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. В ході ведення наступальних дій сили оборони України мали успіх у напрямку Новоданилівка, Новопрокопівка. Закріплюються на досягнутих рубежах», — йдеться у повідомленні.

Також Маляр зазначила, що на півдні України російські загарбники зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснюють переміщення підрозділів та військ, застосовують резерви.

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