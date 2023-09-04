Алексей Резников подал заявление об отставке в Верховною Раду

Резников подал заявление об отставке в Раду. Фото: Алексей Резников

Сегодня, 4 сентября, Алексей Резников подал заявление об отставке с должности министра обороны Украины в Верховную Раду. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!» — написал он.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября в своем вечернем видеообращении принял кадровое решение, которое предусматривает увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. По мнению главы государства, возглавить оборонное ведомство должен Рустем Умеров.