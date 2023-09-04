Олексій Резніков подав заяву про відставку до Верховної Ради

Рєзніков подав заяву про відставку до Ради. Фото: Олексій Резніков

Сьогодні, 4 вересня, Олексій Резніков подав заяву про відставку з посади міністра оборони України до Верховної Ради. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«На виконання рішення президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий. Тримаємо лад!», — написав він.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський 3 вересня у своєму вечірньому відеозверненні ухвалив кадрове рішення, яке передбачає звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. На думку глави держави, очолити оборонне відомство має Рустем Умєров.