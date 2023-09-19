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ВС РФ накопили значительные резервы на Луганщине — Лысогор

19 сентября 2023, 15:16

ВС РФ накопили значительные резервы на Луганщине — Лысогор

Российская армия накопила значительные резервы в Луганской области и сохраняет напряжение по всей линии фронта. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По его словам, во время так называемых «первых выборов» российские захватчики «нарисовали» завышенные явки, а в некоторых населенных пунктах региона люди вообще не видели избирательных комиссий, но на бумаге голосование там якобы состоялось.

Также Лысогор рассказал, что 83 учреждения среднего образования Луганской области продолжают учебный процесс online для около 22 тысяч детей, отметил, что педагогические коллективы сохранены.

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