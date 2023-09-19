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ЗС РФ накопичили значні резерви на Луганщині — Лисогор

19 вересня 2023, 15:16

ЗС РФ накопичили значні резерви на Луганщині — Лисогор

Російська армія накопичила значні резерви в Луганській області та зберігає напругу по всій лінії фронту. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, під час так званих «перших виборів» російські загарбники «намалювали» завищені явки, а в деяких населених пунктах регіону люди взагалі не бачили виборчих комісій, але на папері голосування там нібито відбулося.

Також Лисогор розповів, що 83 заклади середньої освіти Луганської області продовжують навчальний процес online для близько 22 тисяч дітей, зазначив, що педагогічні колективи збережено.

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