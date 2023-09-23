У підготовці удару по штабу Чорноморського флоту РФ допомагали ССО

Атаку на штаб Чорноморського флоту РФ разом із Повітряними силами України готували Сили спеціальних операцій, давши назву спецоперації «Крабова пастка». Про це повідомили у командуванні ССО.



Керівництво Сил спеціальних операцій зазначило, що зухвала та кропітка робота ССО дозволила «вчасно і точно» вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту РФ у тимчасово окупованому місті Севастополь.

Атака на штаб Чорноморського флоту РФ отримала назву "Крабова пастка". Фото: telegram

Спецназівці передали дані повітряним силам для завдання ракетного удару. Деталі проведення стануть відомі, коли це буде можливо, а результатом операції, за твердженням ССО, стали десятки загиблих і поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту.



Раніше по штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі завдали ракетного удару. Нагадаємо, що Спецпідрозділ ССО також наводив ракети з ВДК «Мінськ» та підводний човен «Ростов-на-Дону» у Криму.