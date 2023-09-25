МВД РФ объявило в розыск руководство Международного уголовного суда

МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда Петра Хофманьского, его заместительницу Лус дель Кармен Ибаньес Каррансу и судью Бертрама Шмитта. Информация об этом следует из базы МВД, пишет «Медиазона».



Согласно данным с сайта МВД, все трое «разыскиваются по статье УК». Подробности уголовных дел, возбужденных против судей пока не известны. В карточках гражданина Германии Шмитта и гражданина Польши Хофманьского указана информация об их национальности, при этом в карточке Ибаньес Каррансы, уроженки Перу, в поле «национальность» стоит слово «НЕТ».



Ранее Комитет Парламентской ассамблеи Совета европы (ПАСЕ) по правовым вопросам и правам человека выразил обеспокоенность по поводу легитимности поправок к конституции России, которые позволили президенту РФ Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года.