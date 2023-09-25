МВС РФ оголосило у розшук керівництво Міжнародного кримінального суду

МВС Росії оголосило у розшук голови Міжнародного кримінального суду Петра Хофманського, його заступницю Лус дель Кармен Ібаньєс Каррансу та суддю Бертрама Шмітта. Інформація про це випливає із бази МВС, пише «Медіазона».



За даними із сайту МВС, усі троє «розшукуються за статтею КК». Подробиці кримінальних справ, порушених проти суддів, поки що не відомі. У картках громадянина Німеччини Шмітта та громадянина Польщі Хофманського зазначена інформація про їхню національність, при цьому в картці Ібаньєс Карранси, уродженки Перу, у полі «національність» стоїть слово «НЄТ».



Раніше Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з правових питань та прав людини висловив стурбованість щодо легітимності поправок до конституції Росії, які дозволили президенту РФ Володимиру Путіну залишатися при владі до 2036 року.