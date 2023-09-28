22 единицы техники ВС РФ было уничтожено ВСУ за сутки на Луганском участке фронта

На Луганском участке фронта ВСУ уничтожили российский танк и еще 21 единицу техники ВС РФ за сутки. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Также он отметил, что на Лиманском и Купянском направлениях фиксируется увеличение фактов применения ВС РФ авиации.

«За минувшие сутки он 21 раз применял свои штурмовики СУ-35 и вертолеты Ка-52, в частности в районе Серебрянского лесничества», — рассказал военный.

По данным Евлаша, по позициям ВСУ за сутки россиянами нанесено 517 артиллерийских ударов, а к боям присоединяется уже и 25-я армия РФ, которую недавно перебросили на это направление.

«Там уничтожено 22 единицы техники россиян — танк, три боевые бронированные машины, среди которых БТР-80 и БМП-1, гаубица «Мста-Б», четыре пушки Д-30, самоходная артиллерийская установка «Пион», три БПЛА, пять автомобилей и т. п», — проинформировал Евлаш.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.