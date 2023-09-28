22 одиниці техніки ЗС РФ було знищено ЗСУ за добу на Луганській ділянці фронту

На Луганській ділянці фронту ЗСУ знищили російський танк та ще 21 одиницю техніки ЗС РФ за минулу добу. Про це повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Також він зазначив, що на Лиманському та Куп'янському напрямках фіксується збільшення фактів застосування ЗС РФ авіації.

«За минулу добу він 21 раз застосовував свої штурмовики СУ-35 та гелікоптери Ка-52, зокрема в районі Серебрянського лісництва», — розповів військовий.

За даними Євлаша, по позиціям ЗСУ за добу росіянами завдано 517 артилерійських ударів, а до боїв приєднується вже 25-а армія РФ, яку нещодавно перекинули на цей напрямок.

«Там знищено 22 одиниці техніки росіян — танк, три бойові броньовані машини, серед яких БТР-80 та БМП-1, гаубицю «Мста-Б», чотири гармати Д-30, самохідну артилерійську установку «Піон», три БПЛА, п'ять автівок тощо», — поінформував Євлаш.

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