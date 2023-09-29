В обстреливаемой россиянами Авдеевке остается 1641 мирный житель

1641 человек остается в обстреливаемой войсками РФ Авдеевке по состоянию на 29 сентября, за прошедшую неделю выехали пятеро. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

За минувшие сутки, как он отметил, РФ нанесла пять авиаракетных ударов по городу, в том числе и по АКХЗ, также десятки раз община была обстреляна из другого вооружения, 300 ударов ВС РФ нанесли по позициям ВСУ.

Официально в Авдеевке, по словам Барабаша, остается один ребенок, о нем нет известий в течение пяти месяцев, его до сих пор разыскивают. Он допустил, что ребенок с родителями погиб в старой части города, где поиски усложнены близостью линии соприкосновения и обстрелами.

Кроме того Виталий Барабаш заявил, что Авдеевка, в том числе коммунальщики и больница, готовятся к отопительному сезону, а среди средств обогрева в городе могут быть применены «буржуйки» и дрова.



«Нет возможности завозить в город дрова, брикеты топливные, уголь. Логистика очень опасна последних 22 км, дорога в город простреливается. Мы действительно распиливаем те деревья, которые повалены в результате обстрелов по всему городу, а их очень много», — рассказали в ГВА.

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