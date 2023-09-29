В Авдіївці, що обстрілюється росіянами, залишається 1641 мирний житель

1641 людина залишається в Авдіївці, що обстрілюється військами РФ, станом на 29 вересня, за минулий тиждень виїхали п'ятеро. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Минулої доби, як він зазначив, РФ завдала п'ять авіаракетних ударів по місту, у тому числі і по АКХЗ, також десятки разів громаду було обстріляно з іншого озброєння, 300 ударів ЗС РФ завдали по позиціях ЗСУ.

Офіційно в Авдіївці, за словами Барабаша, залишається одна дитина, про неї немає звісток протягом п'яти місяців, її досі розшукують. Він припустив, що дитина з батьками загинула у старій частині міста, де пошуки ускладнені близькістю лінії зіткнення та обстрілами.

Крім того, Віталій Барабаш заявив, що Авдіївка, у тому числі комунальники та лікарня, готуються до опалювального сезону, а серед засобів обігріву в місті можуть бути застосовані «буржуйки» та дрова.



«Нема змоги завозити в місто дрова, брикети паливні, вугілля. Логістика дуже небезпечна останніх 22 км, дорога до міста прострілюється. Ми дійсно розпилюємо ті дерева, які повалені внаслідок обстрілів по всьому місту, а їх дуже багато», — розповіли у МВА.

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