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Более десяти атак отбили Силы обороны в районе Авдеевки — Генштаб

12 октября 2023, 08:10

Более десяти атак отбили Силы обороны в районе Авдеевки — Генштаб

Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны отбили более 10 атак врага возле Авдеевки и еще 10 атак восточнее Степного Донецкой области, всего за сутки было 95 боестолкновений, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в четверг утром.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении украинские воины отбили более 10 атак оккупантов в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки Луганской области и Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области. Здесь наши защитники отбили более 15 атак россиян.

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, имели успех в районах восточнее Клещеевки и восточнее Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отбили более 10 атак войск РФ в районе Авдеевки и еще 10 атак восточнее Степного, юго-восточнее Северного и южнее Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более 10 атак россиян в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах южнее Золотой Нивы и юго-восточнее Угледара Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники сдерживают оккупантов в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Улучшили тактическое положение в районе западнее Работино Запорожской области. Наши воины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают противника.

 

 

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