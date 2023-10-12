Понад десять атак росіян відбили Сили оборони в районі Авдіївки — Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони відбили понад 10 атак ворога біля Авдіївки та ще 10 атак на схід від Степового Донецької області, всього за добу було 95 зіткнень, повідомляє Генштаб Збройних сил України в четвер вранці.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрями, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп'янському напрямі українські воїни відбили понад 10 атак окупантів у районах населених пунктів Сіньківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямі Сили оборони продовжують стримувати наступ противника у районах Макіївки Луганської області та Торського та Серебрянського лісництва Донецької області. Тут наші захисники відбили понад 15 атак росіян.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили атаки супротивника у районі населеного пункту Андріївка Донецької області. У той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, мали успіх у районах на схід від Клещеївки та на схід від Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили понад 10 атак військ РФ в районі Авдіївки та ще 10 атак на схід від Степового, на південний схід від Північного та на південь від Первомайського Донецької області.

На Мар'їнському напрямі минулої доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак росіян у районах Мар'їнки, Перемоги та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах на південь від Золотої Ниви та на південний схід від Вугледара Донецької області.

На Запорізькому напрямі наші захисники стримують окупантів у районі населеного пункту Вербове Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямі Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно вражають тили супротивника.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямі. Поліпшили тактичне становище у районі на захід від Роботино Запорізької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрати в живій силі та техніці, виснажують противника.