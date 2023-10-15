Луганская область: из Невского эвакуировали двух жителей

Из села Невское Луганской области, которое активно обстреливают оккупанты, удалось эвакуироваться двум жителям. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«С обострением ситуации вблизи Макеевки люди стали активнее соглашаться на эвакуацию. Вчера (14 октября – ред.) решили спасти собственную жизнь еще двое жителей Невского, по которому россияне за сутки нанесли и авиационных ударов, и артиллерийских», — отметил он.



По словам Лысогора, сейчас мужчина и женщина уже находятся в безопасном регионе.



Отмечается, что после одного из последних обстрелов в Невском потерпел разрушения еще один дом.



Также удары с неба нанесены по Белогоровке и Серебрянскому лесничеству. Из артиллерии — по Белогоровке. Несмотря на это, украинские защитники отбивают штурмы противника.



Напомним, продолжается эвакуация жителей Донецкой области в Житомирскую область.