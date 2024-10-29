В «ЛНР» россияне заставляют детей делать окопные свечи оккупантам

В захваченной Россией Луганской области дети вынуждены делать окопные свечи, которые потом передадут российским военным. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



«В школах временно оккупированной Луганщины запущена кремлевская программа «воспитательной» работы «Луганский характер». В каждом классе созданы «отряды первых», которые регулярно проводят пропагандистские мероприятия. На этой неделе детей привлекли к изготовлению окопных свечей для российских оккупантов», — говорится в сообщении.



В ведомстве добавили, что Кремль стремится воспитать поколение украинских детей, лояльных к России и способных служить в ее армии. Используя детей для пропаганды, оккупанты пытаются создать будущий мобилизационный ресурс для своих войн.



Ранее мы писали, что во временно оккупированной Луганской области педагоги предлагают школьникам старших классов в будущем подписать контракт с российской армией за деньги. Такая «инициатива» проходит на Старобельщине.