Главное за день: Дроны впервые атаковали Чечню. Взрывы в Луганске

Общество



Верховная Рада поддержала продление действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. С начала полномасштабного вторжения это было 13-е уже голосование за военное положение.



Более 30 тысяч человек уже уехали из Покровска Донецкой области, но в городе еще остаются 12 тысяч человек, в том числе — 57 детей. В городе есть проблемы с водо- и электроснабжением из-за того, что противник постоянно обстреливает инфраструктуру и не дает должным образом ее ремонтировать.



Украина и ЕС договорились об увеличении возможности импорта электроэнергии зимой до 2,1 ГВт.



В захваченной Россией Луганской области дети вынуждены делать окопные свечи, которые потом передадут российским военным.



Боевые действия



Небольшое количество северокорейских войск уже находится в Украине. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на двух представителей западной разведки. Ожидается, что это количество вырастет, поскольку северокорейцы завершат обучение на востоке России и будут двигаться к линии фронта. Некоторые из них направляются в Курскую область РФ.



В Лимане в ходе атаки РФ пострадал один человек, повреждены многоэтажные дома и объекты социальной инфраструктуры. В Алексеево-Дружковке пострадали четыре человека, среди них — дети. Днем россияне атаковали Одесскую область двумя управляемыми авиационными ракетами Х-31П, осколком одной из ракет был убит пожилой мужчина. В Херсоне российские войска убили 62-летнего мужчину. Российская армия дважды ударила по Мирнограду, пострадали два человека.



Российские оккупанты вечером, 28 октября, ударили баллистикой по Кривому Рогу Днепропетровской области. Один человек погиб, также известно о 14 травмированных.



В Киеве в результате ночной атаки беспилотников и падения обломков количество пострадавших достигло пяти человек. Все они были травмированы в Соломенском районе города.



Утром в оккупированном Луганске прогремели взрывы. Дым от взрывов был виден из разных районов города. По словам главы Луганской ОВА Артема Лысогора, в районе взрывов была законсервированная воинская часть. В свою очередь, военно-аналитический телеграм-канал «Око-Гора» сообщает, что «прилетело» в районе хранилища бронетанковой техники воинской части А-0625, или же по самой в/ч А-0625.



В селе Новая Таволжанка Шебекинского муниципального округа Белгородской области двое мужчин пострадали в результате разрыва кассетных боеприпасов.



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