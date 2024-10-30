Украина могла бы захватить Курскую АЭС, но не сделала этого — Зеленский

Зеленский заявил, что Украина могла бы захватить Курскую АЭС. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военнослужащие могли бы захватить Курскую атомную электростанцию, которая расположена в городе Курчатов. Однако Силы обороны решили не поступать так, как российские оккупанты. Об этом глава государства рассказал в интервью журналистам из Северной Европы.



«Да, мы взяли под контроль эту территорию (часть Курской области). Но вы видите, в западных медиа заявляли, что мы пытаемся захватить какие-то заводы, какие-то энергетические системы, какую-то атомную станцию. Нет, мы даже не пытались. Россия думает, что очень сильная. Но если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы сделали это. Однако мы никогда не хотели этого, потому что понимаем, что это означало бы стать такими же, как Россия. Мы не оккупируем их критическую инфраструктуру, как они сделали с Запорожской АЭС», — сказал он.



Зеленский отметил, что Курскую операцию начали, чтобы предотвратить создание Россией «буферной зоны» на границе Украины. Поэтому ВСУ создали такую буферную зону на территории РФ, чтобы сохранить «сотни» приграничных населенных пунктов.



«Когда мы поняли, что никто не даст нам дальнобойное оружие, что они (россияне — ред.) разрушают нас со своей территории и хотят сделать буферную зону на севере, мы конечно пошли на Курск. Чтобы создать буферную зону или что-то подобное на их территории», — резюмировал Зеленский.





Ранее мы писали, что Зеленский не уверен, что Запад отправит войска в Украину из-за вступления в войну северокорейских солдат.