Луганська область: з Невського евакуювали двох мешканців

Із села Невське Луганської області, яке активно обстрілюють окупанти, вдалося евакуювати двох жителів. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«З загостренням ситуації поблизу Макіївки люди почали активніше погоджуватися на евакуацію. Вчора (14 жовтня – ред.) вирішили врятувати власне життя ще двоє мешканців Невського, за яким росіяни за добу завдали і авіаційних ударів, і артилерійських», — зазначив він.



За словами Лисогора, зараз чоловік та жінка вже перебувають у безпечному регіоні.



Зазначається, що після одного з останніх обстрілів у Невському зазнав руйнування ще один будинок.



Також удари з неба завдано по Білогорівці та Серебрянського лісництва. З артилерії — по Білогорівці. Попри це українські захисники відбивають штурми супротивника.



Нагадаємо, продовжується евакуація жителів Донецької області до Житомирської області.