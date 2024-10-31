Россия за сутки массированно атаковала Донетчину: под ударом оказались три района

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские военные за минувшие сутки, 30 октября, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Под огнем оказались три района региона, в результате атак есть повреждения и жертвы. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — говорится в сообщении.





Покровский район. Под постоянным огнем Кураховская громада: в Успеновке погиб человек, повреждены 3 дома и предприятие; в Берестках погиб человек, повреждены несколько домов; в Дальнем и Курахово ранены по 1 человеку; в Сонцовке повреждено предприятие. В Шевченке Покровской громады поврежден дом.



Краматорский район. В Заречном Лиманской громады 2 человека погибли, разрушен дом и повреждены еще 5. В Мирном Славянской громады повреждено предприятие. В Константиновке повреждены 6 частных домов, магазин, хозяйственное помещение, линия электропередач и 4 газопровода.

Бахмутский район. В Северске 1 дом разрушен и 6 повреждены. В Щербиновке Торецкой громады ранен человек. В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов, 4 многоэтажки и 2 промышленных здания.



Ранее мы писали, что российские войска дважды обстреляли Покровскую громаду Донецкой области. Под удар попал поселок Шевченко и частный сектор города Покровск.