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У Харківській області через підрив загинув тракторист

18 жовтня 2023, 09:45

У Харківській області через підрив загинув тракторист

Результат підірваного трактора. Фото: ДСНС України Результат підірваного трактора. Фото: ДСНС України

Близько 17:00, 17 жовтня, неподалік села Піски-Радьківські Ізюмського району під час робіт у полі на невідомому вибуховому пристрої вибухнув трактор МТЗ, сталася пожежа, а 52-річний водій трактора загинув на місці. Про загибель чоловіка повідомили рятувальники.

За попередньою інформацією, трактор підірвався на невідомому боєприпасі. Трактористом виявився чоловік 1971 року народження.

«Звертаємося до всіх із проханням бути максимально обережними та пам'ятати про високу мінну небезпеку на деокупованих територіях», — зазначили у ДСНС України.

Своєю чергою голова Харківської ОДА Олег Синєгубов додав, що продовжується розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили понад 11,5 га території та знешкодили 86 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, лише вчора, 16 жовтня, в Ізюмі Харківської області пенсіонер підірвався на невідомому предметі.

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