Байден надеется получить 60 миллиардов долларов для Украины

Ожидается, что в пятницу Белый дом подаст Конгрессу запрос на дополнительное финансирование в 100 миллиардов долларов, 60 млрд из которых США сможет направить на помощь Украине. Про это пишет nbcnews.



Дополнительный пакет финансирования, вероятно, предусматривает предоставление Украине 60 миллиардов долларов, остальные деньги будут распределены и включать примерно 40 миллиардов долларов для оказания помощи Израилю, Тайваню и границе между США и Мексикой.



Законодатели Конгресса начинают получать детали нового пакета финансирования, который администрация Байдена должна представить Конгрессу на этой неделе.



Ранее появилась информация, что США передадут Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия и боеприпасов для борьбы с российской агрессией.





