Байден сподівається отримати 60 мільярдів доларів для України

Очікується, що у п'ятницю Білий дім подасть Конгресу запит на додаткове фінансування у 100 мільярдів доларів, 60 млрд із яких США зможе направити на допомогу Україні. Про це пише nbcnews.



Додатковий пакет фінансування, ймовірно, передбачає надання Україні 60 мільярдів доларів, решту грошей буде розподілено і включатиме приблизно 40 мільярдів доларів для надання допомоги Ізраїлю, Тайваню та кордону між США та Мексикою.



Законодавці Конгресу починають отримувати деталі нового пакету фінансування, який адміністрація Байдена має надати Конгресу цього тижня.



Раніше з'явилася інформація, що США передадуть Україні тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї та боєприпасів для боротьби з російською агресією.





