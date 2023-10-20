Российские войска вновь нанесли удары по жилым кварталам Донецкой области

По состоянию на утро 20 октября, на Донецком направлении один человек ранен в Очеретино. Об этом сообщает Донецкая ОГА.
В Кураховской общине повреждены три дома в Ганивке, обстреляна Успеновка. В Гродовской общине обстреляна Ивановка без жертв.
Результат обстрелов в Донецкой области. Фото: Донецкая ОГА
В Марьинской громаде в зоне поражения оказались четыре улицы Красногоровки. Авдеевка подверглась ракетному удару и массированному артобстрелу.
Результат обстрелов в Донецкой области. Фото: Донецкая ОГА
На Горловском направлении россияне выпустили четыре ракеты по Константиновке — повреждены шесть многоэтажек и учебное заведение.
Результат обстрелов в Донецкой области. Фото: Донецкая ОГА
В Часовоярской общине повреждены три дома и ранен один человек. На Лисичанском направлении пять раз под обстрелы попала Лиманская община.
Напомним, ранее оккупанты обстреляли Донецкую область. В частности, были атакованы двенадцать населенных пунктов.