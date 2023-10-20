Российские войска вновь нанесли удары по жилым кварталам Донецкой области

Результат обстрелов в Донецкой области. Фото: Донецкая ОГА

По состоянию на утро 20 октября, на Донецком направлении один человек ранен в Очеретино. Об этом сообщает Донецкая ОГА.



В Кураховской общине повреждены три дома в Ганивке, обстреляна Успеновка. В Гродовской общине обстреляна Ивановка без жертв.

Результат обстрелов в Донецкой области. Фото: Донецкая ОГА

В Марьинской громаде в зоне поражения оказались четыре улицы Красногоровки. Авдеевка подверглась ракетному удару и массированному артобстрелу.

Результат обстрелов в Донецкой области. Фото: Донецкая ОГА

На Горловском направлении россияне выпустили четыре ракеты по Константиновке — повреждены шесть многоэтажек и учебное заведение.

Результат обстрелов в Донецкой области. Фото: Донецкая ОГА

В Часовоярской общине повреждены три дома и ранен один человек. На Лисичанском направлении пять раз под обстрелы попала Лиманская община.



Напомним, ранее оккупанты обстреляли Донецкую область. В частности, были атакованы двенадцать населенных пунктов.