Російські війська знову завдали ударів по житлових кварталах Донецької області

Результат обстрілів у Донецькій області. Фото: Донецька ОДА

Станом на ранок 20 жовтня, на Донецькому напрямку одну людину поранено в Очеретиному. Про це повідомляє Донецька ОДА.



У Курахівській громаді пошкоджено три будинки в Ганівці, обстріляно Успенівка. У Гродівській громаді обстріляно Іванівку, без жертв.

Результат обстрілів у Донецькій області. Фото: Донецька ОДА

У Мар'їнській громаді в зоні ураження опинилися чотири вулиці Красногорівки. Авдіївка зазнала ракетного удару та масованого артобстрілу.

Результат обстрілів у Донецькій області. Фото: Донецька ОДА

На Горлівському напрямку росіяни випустили чотири ракети Костянтинівці — пошкоджено шість багатоповерхівок та навчальний заклад.

Результат обстрілів у Донецькій області. Фото: Донецька ОДА

У Часовоярській громаді пошкоджено три будинки та поранено одну людину. На Лисичанському напрямку п'ять разів під обстріл потрапила Лиманська громада.



Нагадаємо, раніше окупанти обстріляли Донецьку область. Зокрема, було атаковано дванадцять населених пунктів.