Десантники ликвидировали 9 единиц техники оккупантов в Донецкой области

Украинские десантники поразили девять единиц техники российских оккупантов. В частности, танки и БМП. Об этом сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.



«В одном бою николаевские десантники уничтожили 5 танков и 4 боевых машин пехоты противника. Враг снова проверил устойчивость обороны десантников 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, выполняющих боевые задачи в Донецкой области», — говорится в сообщении.



Отмечается, что на рассвете российские оккупанты начали штурм позиций маруновых беретов из Николаева. Для того, чтобы добиться эффекта полной неожиданности россияне применили дымы.



Разведка вовремя заметила колону. Так, артиллерия десантников начала наносить огненное поражение оккупантам.



Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что украинские военнослужащие полностью уничтожили российский танк Т-62 на Донбассе.