Десантники ліквідували 9 одиниць техніки окупантів на Донеччині

Українські десантники вразили дев'ять одиниць техніки російських окупантів. Зокрема, танки та БМП. Про це повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ Збройних сил України.



«В одному бою миколаївські десантники знищили 5 танків та 4 бойові машини піхоти противника. Ворог знову перевірив стійкість оборони десантників 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, які виконують бойові завдання на Донеччині», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що на світанку російські окупанти розпочали штурм позицій марунових беретів із Миколаєва. Для того, щоб досягти ефекту повної несподіванки, росіяни застосували дими.



Розвідка вчасно помітила колону. Так, артилерія десантників почала завдавати вогняної поразки окупантам.



Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що українські військовослужбовці повністю знищили російський танк Т-62 на Донбасі.