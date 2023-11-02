Німеччина передала Україні новий військовий пакет: що до нього увійшло

Німеччина надала Україні новий пакет воєнної допомоги. Зокрема дві радіолокаційні системи TRML-4D, бронетранспортери, розвідувальні дрони, термінали для супутникового зв'язку та інше обладнання. Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.



«У цьому списку наведено огляд військової допомоги, наданої Федеративною Республікою Німеччина Україні. Сюди входять постачання Федеральних збройних сил, промисловості та заходи допомоги спільно з партнерами, які, зокрема, фінансувалися із фондів федерального уряду для нарощування потенціалу безпеки», - йдеться у повідомленні.



Так, у новий пакет військової допомоги від Німеччини увійшли:

12 бронетранспортерів (БТР);

2 радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;

7 розвідувальних дронів Primoco ONE;

2 системи самозахисту вертольотів AMPS;

2 системи самозахисту вертольотів AMPS;

5 безпілотних надводних дронів;

10000 захисних окулярів;

32 терміналу для супутникового зв'язку;

1 принтер для друку друкованих плат;

4 сідельні тягачі 8x8 HX81 і 4 напівпричепи;

12 вантажівок MAN TGS;

30000 комплектів зимового одягу.

Нагадаємо, професор Єльського університету, американський історик та письменник Тімоті Снайдер, попросив допомогти йому у збиранні коштів для поширення системи виявлення дронів по всій Україні.