Німеччина передала Україні новий військовий пакет: що до нього увійшло

Німеччина надала Україні новий пакет воєнної допомоги. Зокрема дві радіолокаційні системи TRML-4D, бронетранспортери, розвідувальні дрони, термінали для супутникового зв'язку та інше обладнання. Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.
«У цьому списку наведено огляд військової допомоги, наданої Федеративною Республікою Німеччина Україні. Сюди входять постачання Федеральних збройних сил, промисловості та заходи допомоги спільно з партнерами, які, зокрема, фінансувалися із фондів федерального уряду для нарощування потенціалу безпеки», - йдеться у повідомленні.
Так, у новий пакет військової допомоги від Німеччини увійшли:
Нагадаємо, професор Єльського університету, американський історик та письменник Тімоті Снайдер, попросив допомогти йому у збиранні коштів для поширення системи виявлення дронів по всій Україні.