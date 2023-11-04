Войска РФ приостановили наступление на участке Ягодное — Купянск-Узловой — Сырский

На участке Ягодное – Купянск-Узловой россияне приостановили наступление из-за значительных потерь.



Об этом сообщает командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.



На участке Ягодное — Купянск-Узловой противник понес значительные потери, остановил активные действия и проводит перегруппировку.



«Силами 6 общевойсковой и 1 танковой армий противник продолжает вести наступательные действия в районе Купянского леса, Первомайского и Орлянского. Наращивает усилия по захвату господствующих высот, овладению Синьковкой и созданию благоприятных условий для захвата Купянска», — уточнил командующий Сухопутными войсками.



Он добавил, что Силы обороны профессионально выполняют задачи — за неделю на Купянском направлении потери личного состава оккупантов 583 человек, из них убитыми — 220, ранеными — 358, 5 военнослужащих противника захвачены в плен.



Напомним, в оккупированном Севастополе (Крым) 4 ноября около 15:40 была объявлена ​​воздушная тревога. Морской и наземный общественный транспорт приостановил движение. Керченский мост перекрыт.